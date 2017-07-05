Газовые турбины немецкого концерна Siemens доставили в Крым, хотя санкции ЕС запрещают европейским компаниям поставлять на полуостров энергетические технологии. Об этом Reuters сообщили три источника, знакомые с проектом.

По информации агентства, две из четырех газовых турбин модели SGT5–2000E прибыли по морю в порт Севастополя с Таманского полуострова. Позже их планируют установить на Севастопольской электростанции.

Турбины были произведены на «Сименс технологии газовых турбин», совместном с Siemens заводе «Силовые машины» миллиардера Алексея Мордашова в Санкт-Петербурге. Затем они были доставлены по контракту с Технопромэкспортом в Тамань, где не распространяется запрет на поставки технологий.

Reuters не удалось установить, выполнена ли доставка оборудования с ведома или согласия Siemens.

«Siemens не поставляла турбины в Крым и соблюдает все ограничения экспортного контроля», – ответил агентству представитель Siemens в Мюнхене Вольфрам Трост.

Ранее Reuters сообщало, что Россия планирует перенаправить в Крым турбины Siemens. По словам источников агентства, строящиеся в Крыму электростанции могут работать только с оборудованием немецкой компании.