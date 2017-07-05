Ильдара Дадина задержали во время одиночного пикета около здания ФСБ в центре Москвы, сообщает «Интерфакс». Активист требовал освободить националиста Юрия Горского.

«Я пикетировал за очередного “узника режима”», – сказал Дадин.

Он также добавил, что пикет, по словам сотрудников правоохранительных органов, противоречит указу президента о запрете гражданам участвовать в публичных акциях до 12 июля.

В настоящий момент Дадин находится в ОВД «Мещанское».

Ранее сотрудники ФСБ задержали организатора «Русского марша» Юрия Горского как подозреваемого по делу о публичных призывах к экстремизму (часть 1 статьи 280 УК РФ).

Ильдар Дадин – первый и единственный осужденный по статье 212.1 УК РФ за неоднократное нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. В декабре 2015 года его приговорили к 2,5 годам лишения свободы, а в феврале 2017 Верховный суд отменил приговор и реабилитировал активиста.