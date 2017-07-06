Минфин отправил материалы в Госдуму, в которых перелагает заменить некоторые льготы выплатами из бюджета и отменить остальные, пишут «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников. Это может полностью поменять систему льгот в России.

”﻿Какие-то льготы нужно совсем отменять или заменять на прямые субсидии, если льготой пользуется небольшое число налогоплательщиков”, – говорит представитель Минфина.

Сегодня общую стоимость льгот Минфин оценивает в 2,5 трлн рублей, что составляет 2,6% от ВВП. Больше всего средств уходит на льготы, стимулирующие экономику – 85% потери (2 трлн рублей в 2017 году), на втором месте – здравоохранение (12%), а третье место занимает социальная политика (3%).

В Минфине предлагают начать оценивать налоговые расходы как прямые бюджетные расходы в два этапа. На первом – определять цель льготы и ее собственника, чтобы понять, нужна она или нет; а на втором – проводится сравнительный анализ бюджетной эффективности налоговых расходов с тем, сколько потребовалось бы прямых расходов на достижение этой же цели.

По мнению экспертов, с которыми разговаривали “Ведомости”, разделить льготы по госпрограммам и оценить их эффективность поможет понять, во сколько они реально обходятся государству. Эксперты также отмечают, что льготы не только не всегда эффективны как мера поддержки, но и иногда вредят компаниям, и в большинстве случаев бюджетная субсидия эффективнее особого налогового статуса.

Однако бизнес не поддерживает предложение Минфина: эффект от льгот может быть не так очевиден, как кажется из-за того, что сэкономленные средства компания часто выплачиваются материнской структуре в виде дивидендов.

Тем не менее, заключает издание, основная проблема не в степени эффективности самих льгот, а в механизмах их применения: зачастую они просто не могут быть применены из-за ограничений.