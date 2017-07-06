Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли на заседании Совбеза заявила, что США намерены вводить санкции против всех, кто ведет бизнес с КНДР, сообщает Reuters. Основным торговым партнером Пхеньяна Хейли назвала Пекин.

﻿«Есть страны, которые разрешают, даже поощряют торговлю с Северной Кореей, нарушая резолюцию Совета Безопасности ООН. Такие страны также хотели бы продолжить свои торговые соглашения с Соединенными Штатами. Этого не произойдет. Наше отношение к торговле меняется, если партнер не воспринимает угрозы международной безопасности серьезно», – сказала Хейли.

При этом американский постпред выразила готовность США работать с любой страной для урегулирования ситуации вокруг КНДР, в частности с Китаем.

По мнению дипломата, вводимых ООН санкций против КНДР «оказалось недостаточно» для того, чтобы заставить Пхеньян изменить политику.

«Чтобы сбить Северную Корею с курса на военную эскалацию, нужно сделать больше», – сказала она.

США также не исключает возможность задействовать военные силы, « если будет необходимость».

Заметка дополняется.