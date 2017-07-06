Очевидцы рассказали, что вечером с среду люди начинают покидать захваченное сторонниками действующего президента здание Национальной Ассамблеи Венесуэлы, сообщило Reuters.

«Внутри здания есть пули, повреждены автомобили, в том числе взрывами, вокруг пятна крови», – сказал глава парламента Хулио Борхес

Утром 5 июля в День независимости Венесуэлы В Национальной Ассамблее, контролируемой оппозицией, проходило заседание. Сторонники президента Николаса Мадуро сначала блокировали здание, после чего ворвались в него, вооруженные дубинками и самодельными взрывными устройствами.

В результате нападения пострадали несколько сотрудников парламента и семь депутатов, пятеро из которых были госпитализированы. По данным главы парламента Хулио Борхеса, всего в здании находилось около 350 человек.

«﻿У насилия в Венесуэле есть имя и фамилия: Николас Мадуро», – заявил Борхес

В 2015 году на выборах в Венесуэле представители оппозиции получили численное большинство в парламенте. После этого Верховный суд попытался ограничить власть парламента, а президент – созвать без проведения референдума Конституционную ассамблею, которая могла бы менять основной закон страны.

Из-за этого уже три месяца тысячи жителей Венесуэлы протестуют на улицах страны. В в результате столкновений сторонников и противников действующей власти погибли как минимум 90 человек, пострадали около 1,4 тысяч венесуэльцев.