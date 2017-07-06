Несмотря на разногласия по ряду вопросов, США и Россия имеет потенциал для прогресса в разрешении вопросов политического будущего Сирии. Так госсекретарь США Рекс Тиллерсон описал нынешнюю ситуацию в регионе, которая, по его словам, будет обсуждаться на встрече лидеров двух стран в Гамбурге на G20.

«Соединенные Штаты готовы рассмотреть возможность создания совместных с Россией механизмов для обеспечения стабильности, включая бесполетные зоны, наблюдателей за соблюдением соглашения о прекращении огня на земле, а также скоординированной доставкой гуманитарной помощи», – уверен Тиллерсон

США, добавляет госсекретарь, призывает все противоборствующие в Сирии стороны и коалиции избегать конфликтов друг с другом и придерживаться согласованных географических границ. Это поможет сосредоточиться на борьбе с Исламским государством.

12-ый саммит лидеров стран G20 пройдет в Германии 6–7 июля. Встреча Трампа и Путина запланирована на 7 июля.