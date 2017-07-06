Задержанный по подозрению в получении миллионной взятки от вора в законе Захария Калашова по кличке Шакро Молодой глава УСБ СКР Александр Ламонов рассказал свою версию событий по делу в письме президенту России Владимиру Путину. Оно оказалось в распоряжении «Коммерсанта».

Ламонов утверждает, что к нему в СИЗО «Лефортово» ни раз приходили оперативники управления «М» ФСБ с требованием признать вину и дать показания «в отношении других лиц». Вероятно, речь идет о бывшем руководителе Ламонова Михаиле Максименко и заместителе главы ГСУ СКР по Москве Денисе Никандрове, пишет издание. За это полковнику обещали смягчить условия содержания в СИЗО или вовсе освободить из-под стражи. А в случае отказа Ламонов может стать фигурантом новых уголовных дел.

По версии Ламонова, которую офицер озвучивает в письме, в конце 2015 года к нему приехал экс-полковник МВД Евгений Суржиков и рассказал о перестрелке у ресторана Elements с участием людей Шакро. Полковника заинтересовала ситуация, при которой одна из сторон перестрелки находится под домашним арестом несмотря убийство двоих людей.

Увидев в этом «возможны коррупционные моменты», Ламонов сообщил свои догадки Максименко. В ходе расследования Ламанов заподозрил начальника в получении взятки за освобождение участвовавшего в стрельбе у ресторана «авторитета» из окружения Шакро Молодого Андрея Кочуйкова по прозвищу Итальянец.

«Чтобы получить информацию по данной ситуации, я решил спровоцировать Максименко на разговор путем введения его в заблуждение, что якобы мне дали денег»,– рассказывает Ламонов

Возможно, именно запись этого разговора используется оперативниками в отношении офицеров СКР, пишет Ламонов.

В июле 2016 года Максименко, Ламонов и Никандров были арестованы по обвинению в получении взятки в €500 тысяч от Захария Калашова. Своей вины никто из них не признал.