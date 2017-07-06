Задержанный по подозрению в получении миллионной взятки от вора в законе Захария Калашова по кличке Шакро Молодой глава управления собственной безопасности СКР Александр Ламонов написал письмо президенту России Владимиру Путину, которое оказалась в распоряжении «Коммерсанта». Ламонов надеется добиться «объективности и справедливости» в расследовании.

Ламонов утверждает, что к нему в СИЗО «Лефортово» не раз приходили оперативники управления «М» ФСБ с требованием признать вину и дать показания «в отношении других лиц». Вероятно, речь идет о бывшем руководителе Ламонова Михаиле Максименко и заместителе главы ГСУ СКР по Москве Денисе Никандрове, пишет издание. За это полковнику обещали смягчить условия содержания в СИЗО или вовсе освободить из-под стражи.

В случае отказа Ламонов может стать фигурантом новых уголовных дел.

Заметка дополняется.