Российские компании несмотря на санкции продолжают лоббировать свои интересы в странах ЕС как с помощью конкретных людей, так и профессиональных компаний, пишут «Ведосмоти».

По данным исследования Transparency International, на которое ссылается издание, наибольшую активность в этой сфере проявляет «Газпром». Так, только в Австрии компания тратит более €100 тысяч в год на продвижение своих интересов в Европе, а всего – не менее €900. При этом, уточняют «Ведомости», только о некоторых лоббистах данные публикуются открыто в специальных реестрах ЕС, поэтому реальные цифры могут быть намного больше.

Это происходит из-за того, что лоббизм регулируется по-разному в зависимости от конкретной страны ЕС, позволяя российским компаниям раскрывать лишь часть данных. Заместитель гендиректора Transparency International Илья Шуманов утверждает, что сумма на эти траты может достигать до миллионов евро ежегодно и не подвергаться отчету. Из-за этого могут возникнуть предпосылки для коррупции.

Заметка дополняется.