Всеми ожидаемое выдвижение Владимира Путина на очередной президентский срок – в российской политике его уже можно считать главным событием года, – даже сейчас, еще не случившись, уже определяет и настроение, и атмосферу, и наверняка страхи и надежды самых разных людей на всех этажах вертикали, да и вне вертикали тоже. По сравнению с прошлым путинским выдвижением, когда сентябрьская рокировка произвела шоковое впечатление, по крайней мере, на часть общества, послужив одной из причин московских протестов и дальнейшего «реакционного» переформатирования российской политики, в этот раз сопоставимой интриги, кажется, просто нет. Это очень хорошо видно по газетным утечкам (самая свежая – о возможном самовыдвижении Путина, минуя «Единую Россию»), в которых информированные кремлевские источники пытаются не столько рассказать обществу, что именно его ждет следующей весной, сколько продемонстрировать какую-то напряженную активность, сопровождающую будущее переизбрание Путина – «не думайте, что мы бездельничаем, у нас идет большая работа с непредсказуемым результатом». Поверить в эту непредсказуемость сложно. Опыт кризисных ситуаций последних лет доказал, что даже самые неожиданные повороты истории вроде украинской войны, в общем, не влияют на устойчивость существующего в России режима. Модное словосочетание «черный лебедь» в путинской России утратило свой зловещий смысл. Черные лебеди регулярно прилетают на кремлевский пруд и мирно в нем плавают, никого не пугая и никому не мешая. 31 декабря путинская власть отметит некрупный, но психологически важный символический день рождения – восемнадцать лет у власти, то есть больше, чем казавшийся современникам вечным Леонид Брежнев, и если те восемнадцать лет когда-то принято было называть застоем, как назвать затянувшуюся путинскую эпоху?