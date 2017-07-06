Рейтинг «Единой России» резко вырос, свидетельствуют данные «Левада-центра». Согласно результатам июньского опроса, за единороссов готовы проголосовать 63% россиян, сообщает РБК. Для сравнения, в июле 2016 года «Единую Россию» на выборах были готовы поддержать 55% респондентов. Опрос проводился 23–26 июня среди 1,6 тысячи россиян в 48 регионах РФ.

Исследование также показало, что рейтинги всех остальных упомянутых партий – КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», «Гражданской платформы», «Партии пенсионеров за справедливость», «Яблока», ПАРНАС, «Родины» и «Партии роста» – либо упали, либо не изменились. Так, рейтинг КПРФ снизился за год с 18 до 13%, ЛДПР – с 14 до 13%, «Справедливой России» – с 5 до 3%.

В КПРФ считают, что рост рейтинга «Единой России» связан с Прямой линией президента Владимира Путина, состоявшейся 15 июня. В «Справедливой России» объясняют популярность единороссов тем, что они активно работают над своим образом в СМИ. В свою очередь, в ЛДПР объяснили снижение рейтинга всех партий, кроме «Единой России», погрешностью при подсчете результатов опроса.

Растущую популярность «Единой России» продемонстрировали также опросы ВЦИОМ и Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Согласно данным ВЦИОМ, за прошедший год рейтинг единороссов увеличился с 45,1 до 47,4%, по информации ФОМ – с 46 до 49%.

По данным ВЦИОМ, в июне Путин по-прежнему занимал первое место в рейтинге доверия политикам с результатом 49,2%, передает РИА Новости. Деятельность Путина на посту президента России одобряют 81,4% опрошенных.