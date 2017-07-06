Глава Крыма Сергей Аксенов отправит в отставку министра курортов и туризма Сергея Стрельбицкого. Об этом сообщает «Прайм».
Помимо Стрельбицкого уволят министра топлива и энергетики Светлану Бородулину, а также министра ЖКХ Сергея Карпова. В отставку уйдет и мэр Ялты Андрей Ростенко.
Аксенов не уточнил, за что увольняют этих чиновников. По его словам, отставки – это «естественный и необходимый процесс, направленный на повышение эффективности власти».
Стрельбицкий стал министров в 2015 году.
Ранее туроператоры объявили о снижении спроса на отдых в Крыму на треть. Это связали с погодой, разрешением на отдых в Турции и стабилизацией курса рубля. Стрельбицкий называл другие цифры: по его данным на 23 июня, в регион приехали на 3,8% туристов меньше, чем годом ранее – 1,3 миллиона человек.
«Могу сказать точно, что Крым не стал менее популярным. Так, в мае более 50% туристов приехали в Крым впервые. Поэтому мы рассчитываем, что туристический поток по итогам года окажется на уровне прошлого года. В 2016 году на полуострове отдохнуло 5 млн 573,5 тыс. туристов», – заверял он в разговоре с «Газетой.Ru».
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