На ВДНХ установили шоу-рум домов, которые планируется построить вместо снесенных пятиэтажек.

https://twitter.com/arkadiygershman/status/882847308093825024

https://twitter.com/arkadiygershman/status/882851595536531456

Законопроект о сносе домов 1 июля подписал президент Владимир Путин. По подсчетам мэрии, жители 4079 домов проголосовали за снос, 460 выступили против.

Согласно законопроекту о «реновации», под программу попадут дома не выше девяти этажей проекта от 1957 до 1968 годов. Жители этих домов вместо новых квартир могут потребовать компенсацию.

Изначально мэр Москвы Сергей Собянин заверял, что будущие дома будут от шести до 14 этажей. По словам вице-мэра Марата Хуснуллина, будут дома и выше 20 этажей, а «где-то уложимся в 10–12». Как писал «Коммерсантъ», чиновники рассматривают вариант строительства домов девяти, 17 и 25 этажей.

Мосгорсуд отклонил два иска, поданных жителями города. Еще одну жалобу направили в Конституционный суд.