Генпрокуратура направила в Роскомнадзор требование заблокировать националистический сайт «Спутник и Погром». Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В результате работы по пресечению распространения информации экстремистского и террористического характера выявлены информационные ресурсы националистического толка, в их числе “Спутник и Погром”, “Русский сектор”, “Правый взгляд” и другие», – говорится в сообщении.

Как уточняется, эти сайты «пропагандируют идеи национальной и религиозной розни, что формирует угрозы общественной безопасности, побуждают к экстремизму».

Позднее глава Роскомнадзора Александр Жаров объявил о блокировке «ряда крупных информационных ресурсов» по требованию Генпрокуратуры. В списке запрещенных сайтов «Спутни и Погром» пока не появился.

«Спутник и Погром» создан в 2012 году, изначально он был пабликом в «ВКонтакте», но позже Егор Просвирнин открыл сайт. Слоган проекта – «Нет спутника без погрома».

В ноябре 2013 года сообщалось, что депутат Госдумы Михаил Маркелов попросил Генпрокуратуру и Роскомнадзор проверить сайт на экстремизм. С такой же просьбой обращался и бывший секретарь Общественной палаты Евгений Велихов.