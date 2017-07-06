Генпрокуратура направила в Роскомнадзор требование заблокировать националистический сайт «Спутник и Погром». Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В результате работы по пресечению распространения информации экстремистского и террористического характера выявлены информационные ресурсы националистического толка, в их числе “Спутник и Погром”, “Русский сектор”, “Правый взгляд” и другие», – говорится в сообщении.

Как уточняется, эти сайты «пропагандируют идеи национальной и религиозной розни, что формирует угрозы общественной безопасности, побуждают к экстремизму».

Глава Роскомнадзора Александр Жаров объявил о блокировке «ряда крупных информационных ресурсов» по требованию Генпрокуратуры. Позднее сайт появился в реестре запрещенных ресурсов.

На сайте «Спутника и погром», между тем, появилось объявление о переезде на новый адрес sputnikipogrom.media. Как поясняется, «переезд в процессе».

«Возможно, он (сайт) будет переименован в “Путин и Медведев” или “Генпрокуратура (Украины, Казахстана, Белоруссии и России)”, дабы избежать новых претензий. Вариант блокировки рассматривался нами с момента открытия сайта, поэтому ничего неожиданного здесь нет», – сказано в комментарии «Спутника и погрома».

Главный редактор проекта Егор Просвирнин отверг обвинения в экстремизме в беседе с «Говорит Москва».

«Наш ресурс действительно ресурс националистического толка. Насколько я знаю, национализм не запрещён в России, и я не понимаю, почему националистические ресурсы должны блокироваться. Терроризм и экстремизм – это совершенно конкретные обвинения, в отличие от националистического толка», – заявил он.

«Спутник и Погром» создан в 2012 году, изначально он был пабликом в «ВКонтакте», но позже Егор Просвирнин открыл сайт. Слоган проекта – «Нет спутника без погрома».

В ноябре 2013 года сообщалось, что депутат Госдумы Михаил Маркелов попросил Генпрокуратуру и Роскомнадзор проверить сайт на экстремизм. С такой же просьбой обращался и бывший секретарь Общественной палаты Евгений Велихов.