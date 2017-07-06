Террористы планируют «постановочную» химическую атаку в Сирии. Об этом заявили в МИД России, передает «Интерфакс».

«По имеющейся информации, сирийские террористические группировки планируют постановочные провокации с использованием химических отравляющих веществ для обоснования ударов США по позициям сирийских правительственных сил», – пояснила представитель министерства Мария Захарова.

По словам Захаровой, химическая атака может состояться в подконтрольной оппозиции Восточной Гуте.

В конце июня американские власти обвинили правительство Сирии в подготовке химической атаки. Также они предупредили, что президент арабской республики Башар Асад и его военные «заплатят высокую цену», если такая атака произойдет.

В ответ в Кремле заявили, что не видят оснований для подобных заявлений со стороны США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что боевики «Исламского государства» не раз применяли химические вещества и допустил повторение подобных провокаций.

В начале апреля сирийская провинция Идлиб подверглась химической атаке, за которую, как считают США, несут ответственность официальные власти Сирии. В ответ на атаку в Идлибе американские военные 7 апреля выпустили 59 ракет «Томагавк» по авиабазе Шайрат, откуда, по данным США, вылетали самолеты с химическими боеприпасами. В Москве и Дамаске действия ВМФ США назвали актом агрессии.

Позднее Асад объявил данные о применении химического оружия в Идлибе «на 100% сфабрикованными», так как Сирия полностью отказалась от такого вида вооружений. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин предупредил о новых химических атаках, готовящихся, по его данным, в Сирии, которые станут провокацией в адрес сирийских властей.