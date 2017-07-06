Управление школами предлагается передать от муниципальных властей региональным. Об этом заявила министр образования и науки Ольга Васильева, передает «Интерфакс».

«Я позволю себе такой термин произнести – “государственные школы”. То есть возвращение школ в государство и выстраивание государственного управления, потому что сейчас школы вне государственной опеки и заботы», – отметила она.

Васильева пояснила, что нынешняя система неэффективна и требует перемен для укрепления вертикали управления с Минобрнауки во главе. У министерства сейчас нет прямых рычагов влияния на школы, пожаловалась она.

«Трудно себе представить, что 44 тысячи школ никоим образом министерству образования и науки не подчиняются. Также они не подчиняются региону», – сказала министр.

По ее словам, это позволит привести образовательные программы во всех городах и селах к единому – федеральному стандарту.

Ранее Васильева заявляла, что новые учебники истории, разработанные по единому стандарту, поступят в школы в 2017/2018 учебном году.