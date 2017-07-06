Помещение предвыборного штаба Алексея Навального в Москве заблокировали. Об этом сообщил в фейсбуке сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Николай Ляскин.

https://twitter.com/nik_kassian/status/882874765878460416?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fmeduza.io%2Fnews%2F2017%2F07%2F06%2Fpolitsiya-vzlomala-dver-i-zablokirovala-moskovskiy-shtab-navalnogo

Задняя дверь в помещение штаба на Садовнической набережной 69 забаррикадирована, на окнах установили решетки, сотрудников ФБК не пропускают внутрь. По словам охранника, «проводятся следственные действия». Вокруг штаба находятся около десяти оперативников в штатском.

Как рассказал Ляскин «Медиазоне», полицейские отправили волонтеров, собравшихся около московского штаба, в УВД ЦАО. Там они смогут высказывать претензии на блокировку помещения.

До этого Навальный неоднократно жаловался на попытки региональных властей помешать открытию его штабов. Так, владельцы помещений сами или под давлением отказываются сотрудничать с оппозиционером.Что касается московского штаба, в начале мая его решили выселить из занимаемого помещения.

Последние несколько недель несколько штабов Навального в регионах подверглись нападению. Так, в Краснодаре в помещение штаба ворвались члены организации «Социальная справедливость», в Новосибирске полиция выломала дверь в штаб, объяснив, что помещение заминировано. 5 июля в штабе Навального в Орле прошел обыск; сотрудники полиции изъяли шесть коробок с агитационными листовками.

6 июля также стало известно, что в штабе Навального в Вологде проходит обыск. Как рассказал руководитель предвыборной кампании политика Леонид Волков, в полиции считают, что в штабе может храниться запрещенная литература и печатные материалы.