Вгрызаясь в яблоко, морковку или мясо, мы не задумываемся о том, какой удивительный инструмент мы отрастили в ходе эволюции. Зубы млекопитающих – это в своем роде чудо инженерии: сделанные из тех же материалов, как и все в живой природе, они тем не менее сохраняют удивительную прочность, откусывая, отрывая, измельчая и перетирая пищу сотни миллионов раз и не разрушаясь при этом. И все-таки совершенством наши зубы не назвать, утверждает дентальный антрополог, профессор Арканзасского университета Питер Ангэр. По его словам – а им можно верить: Ангэр много лет исследует отношения между питанием и эволюцией, – если у животных зубы идеально ровные, то у человека чаще всего они стоят вкривь и выглядят так, будто им мало места во рту. Что же такое произошло с человеком, что его зубы стали не такими, как полагается? Антрополог объясняет это в своем эссе на Aeon.

По статистике, больше 75% людей испытывают осложнения в связи с прорезыванием «зубов мудрости»: они растут под углом, давят на соседние зубы, нередко разрушают их. Входите ли вы в их число? Может быть, вы замечали, что передние зубы на нижней челюсти «толкаются» и из-за этого не стоят ровно по линии? А зубы верхней челюсти выдаются вперед по сравнению с нижней? Даже если у вас нет и не было конкретных стоматологических проблем, у вас наверняка присутствует хотя бы одна из этих особенностей (или все три). Этим мы отличаемся не только от обезьян, но и от представителей народов, до сих пор живущих так, как это делали первые люди, – охотой и собирательством.