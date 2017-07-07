Политик Алексей Навальный вышел из ОВД после 25 суток ареста. Об этом сообщает его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

«Сегодня в 9.00 Алексея Навального вывезли из спецприемника в ОВД ЦАО, и выпустили сейчас там. Возле Симферопольского его можно больше не ждать», – сообщила она.

Как писал директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Роман Рубанов у спецприемника Навального ожидали члены организации SERB, в том числе Александр Петрунько. Активиста опознали на видео нападения на Навального с зеленкой 27 апреля, в результате чего оппозиционер получил химический ожог глаза. В полиции, однако, отказались предъявлять обвинение членам SERB.

https://twitter.com/_Borodulin/status/883258563585605632

Навального задержали в подъезде его дома до начала московской акции 12 июня. На следующий день оппозиционера обвинили в неоднократном нарушении закона о митингах из-за акции на Тверской и арестовали на 30 суток. Позднее суд сократил срок ареста на пять дней.

Московская мэрия согласовала протестную акцию на проспекте Сахарова, но вечером 11 июня Навальный заявил об отмене митинга. Он объяснил, что все подрядчики отказались устанавливать сцену из-за якобы полученных угроз и призвал всех выходить на «народные гуляния» на Тверскую. В результате «гуляния» закончились массовыми задержаниями; по подсчетам «ОВД-Инфо» полиция задержала 866 человек.

После акций в Москве и Петербурге СК возбудил уголовные дела о нападении на полицейского, их фигурантами стали четыре человека, включая двух подростков. В Петербурге одного обвиняемого отпустили под подписку о невыезде, второго отправили под домашний арест на два месяца. Один из участников московской акции получил два месяца домашнего ареста. Фигурантом дела также стал бездомный из Дагестана, его арестовали на два месяца.