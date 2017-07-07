В Гамбурге началась первая встреча президента России Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом. Об этом сообщает «Интерфакс». До этого 7 июля оба президента обменялись первым рукопожатием.

Во встрече также принимают участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон, а также два переводчика. The New York Times писала, что российская сторона хотела бы расширить количество участников, но в Вашингтоне настояли на узкой встрече, чтобы избежать утечек информации.

Президент США заявил, что для него честь – встретиться со своим российским коллегой, передает Reuters. В свою очередь, Путин сказал, что очень рад встрече с Трампом и рассчитывает, что она станет результативной. Президент России отметил, что телефонных разговоров «всегда недостаточно».

В начале встречи, пока в комнате еще присутствовали журналисты, Трамп не стал отвечать на их вопросы о «вмешательстве» России в выборы в США. Путин же отметил, что рассчитывает обсудить с президентом США наиболее острые вопросы двусторонних отношений и международной повестки.

https://twitter.com/NBCNightlyNews/status/883328249585057793

Ранее сообщалось, что на встрече в рамках саммита G20 Путин и Трамп обсудят основные политические темы, в частности, ситуацию в Сирии. В Кремле отмечали, что это будет «полноценная “сидячая” встреча».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подчеркивал, что у лидеров двух государств «будет возможность познакомиться и понять все-таки истинный подход каждого из них по отношению к двусторонним отношениям, а не тот подход, который транслируется СМИ». Песков также заверил, что если Трамп спросит у Путина о правах секс-меньшинств в Чечне, «тогда и какой-то ответ последует».

До встречи в Гамбурге Путин и Трамп несколько раз говорили по телефону. Они обсуждали положение в Сирии, борьбу с международным терроризмом, а также урегулирование ситуации в Северной Корее.