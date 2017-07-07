Диссертационный совет Белгородского университета признал научной диссертацию министра культуры Владимира Мединского. Об этом сообщает «Интерфакс».

19 членов совета проголосовали за то, чтобы сохранить Мединскому научную степень, трое воздержались, ни один не высказался против.

Эксперты признали, что в работе есть «отдельные ошибки и неточности, отдельные элементы идеологической тенденциозности», но на их решение это не повлияло.

Как передает «Интерфакс», профессор Наталья Бросова назвала диссертацию «занимательным чтением, но более того», так как «автор не освоил научную терминологию».

Сам Мединский на заседании не присутствовал. Как пояснил министр, на 7 июля у него запланирована «обязательная» встреча министров культуры стран БРИКС.

В «Российской газете» Владимир Мединский опубликовал ответ критикам его работы. В нем он, в частности, отверг возможность объективного освещения истории и повторил, что не понимает, почему освещении истории с позиции интересов России – «лженаучно».

«История не существует без фактов. Но факты – это не только события, не только объекты материальной культуры – курганы, черепки и пирамиды. Идеи и мифы – тоже факты. Идеи и мифы, овладевшие массами, исторически весомее любых колизеев и виадуков», – заявил министр культуры.

Жалобу на работу министра «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII веков» подал в апреле 2016 года эксперт «Диссернета» Иван Бабицкий. С тех пор ее рассмотрение дважды срывалось – сначала в Уральском федеральном университете, а затем в МГУ.

Бабицкий в жалобе указывал, что диссертация «ненаучна, а местами и прямо абсурдна». Он потребовал лишить чиновника степени доктора исторических наук, позднее его позицию поддержали академики РАН. Ученые выразили возмущение тем, что Мединский оценивает исторические события с точки зрения их полезности интересам России. Лишить его ученой степени необходимо для «защиты науки и научного мировоззрения от псевдонауки», пояснили они.