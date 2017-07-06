Обыск в московском штабе Алексея Навального проводился в рамках расследования уголовного дела о самоуправстве (статья 330 УК РФ). Об этом заявил заместитель начальника уголовного розыска отдела полиции по району Замоскворечье Евгений Тихомиров, передает «Интерфакс».

«Документы, вещи и находившиеся в помещении люди сейчас находятся в ОВД по Центральному административному округу столицы», – добавил он.

По словам Тихомирова, ранее в полицию поступило несколько заявлений о нарушении условий договора аренды помещений в здании, где расположен штаб Навального. Тихомиров добавил, что претензий к самому штабу (субарендатору помещения) у полиции нет, жалобы поступали от руководителя фирмы «Паритет МГ» и других субарендаторов на собственника здания – «Балчуг Эстейт».

Московский штаб Навального находится на Садовнической набережной, 69. Ранее 6 июля сотрудники Фонда борьбы с коррупцией сообщили, что помещение штаба заблокировали, на окнах установили решетки. Охранник объяснил, что в помещении проводятся следственные действия, поэтому сотрудников ФБК в здание не пустили.

Директор ФБК Роман Рубанов написал в твиттере, что полицейские также пришли на московский склад предвыборной кампании Навального. Он добавил, что обыск проводили сотрудники Следственного комитета, а директор склада сейчас находится на допросе в СК.

https://twitter.com/rrubanov/status/882901551840407553

Рубанов связал активность полиции с планируемой на 8–9 июля акцией: в эти выходные волонтеры из штабов Навального хотят провести «Большой субботник» с уличной агитацией.

В последние недели штабы Навального в российских регионах подверглись нападению. В Краснодаре в помещение штаба ворвались члены организации «Социальная справедливость», в Новосибирске полиция выломала дверь в штаб, объяснив, что помещение заминировано. 6 июля полицейские обыскали штаб в Вологде по подозрению, что там может храниться запрещенная литература и печатные материалы.