Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров покинет свой пост. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Позднее об этом сообщил источник «Интерфакса».

Как уточняет агентство, он написал заявление об уходе по собственному желанию. Не уточняется, что стало причиной такого решения. Заявление рассмотрят 12 июля.

Он останется сенатором, уточняет собеседник «Интерфакса». На этом посту его предположительно сменит главком ВКС России Виктор Бондарев.

Озеров возглавлял комитет по обороне и безопасности с 2001 года. В 2016 году он и депутат Ирина Яровая стали авторами «антитеррористических» законов, ужесточающих наказание за экстремизм и терроризм. Согласно законам, операторы должны хранить передаваемые пользователями сообщения в течение полугода, а при необходимости передавать эти данные спецслужбам вместе с ключами для расшифровки.