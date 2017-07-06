Президент России Владимир Путин уволил восемь генералов. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В числе прочих, своих постов лишились служащие МВД, МЧС и ФСИН.
Заметка дополняется.
Президент России Владимир Путин уволил восемь генералов. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В числе прочих, своих постов лишились служащие МВД, МЧС и ФСИН.
Заметка дополняется.
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