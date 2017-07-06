Президент России Владимир Путин уволил восемь генералов. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В числе прочих, своих постов лишились служащие МВД, МЧС и ФСИН. Так, Путин уволил замначальника ГУ МВД на транспорте Андрея Андреева, начальника контрольно-ревизионного управления МВД Евгения Барикаева, руководителя ГУ МВД по Кемеровской области Юрия Ларионова и его заместителя Владимира Шепеля.

В отставку также отправили начальника ГУ МЧС по Свердловской области Андрея Заленского, прокурора Бурятии Валерия Петрова, первого заместителя главного судебного пристава Сергея Сазанова, начальника ГУ ФСИН по Ростовской области Сергея Смирнова и первого замначальника следственного департамента МВД Юрия Шинина.

Этим же указом Путин назначил статс-секретарем Олега Баженова, начальником ГУ МЧС по Брянской области – Вадима Уваркина, начальником МВД по Вологодской области – Виктора Петсерова, заместителем главного судебного пристава – Ольгу Помигалову, а замдиректора ФСИН – Александра Хабарова.

Кроме того, президент назначил новых прокуроров в Новгородской и Костромской областях, а также в Туве. Ими стали Адрей Гуришев, Владимир Тюльков и Александр Боровков.

В мае Путин уволил 13 генералов, занимавших посты в МВД, МЧС и Следственном комитете. В марте должностей лишились десять генералов из МВД, ФСИН и СК, а в феврале – 16 генералов из МЧС, МВД, прокуратуры и СК.