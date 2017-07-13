Китайский правозащитник, лауреат Нобелевской премии мира Лю Сяобо умер в возрасте 61 года. Об этом сообщает Reuters.

В мае 2017 года у него диагностировали рак печени в терминальной стадии. В начале июля стало известно, что состояние Лю Сяобо ухудшилось. До этого по настоянию родственников к правозащитнику в больницу пригласили специалистов из США, Германии и других стран.

Евроосоюз и Великобритания просили освободить правозащитника и отпустить его на лечение в Европу. Китайские врачи утверждали, что его состояние не позволяет подобный перелет. Западные медики заявляли об обратном.

12 июля больница, в которой находится правозащитник, объявила об ухудшении его состояния, в частности, он почти перестал самостоятельно дышать. Родственники Лю Сяобо якобы отказались от искусственной вентиляции легких.

В июне текущего года в связи с болезнью Лю Сяобо освободили из тюрьмы, где он отбывал 11-летний срок за подстрекательство к подрыву государственного строя. Правозащитника арестовали в 2008 году после того, как он подписал манифест «Хартия-2008» с призывом к демократическим реформам в Китае. К тюремному заключению его приговорили в декабре 2009 года.

В 2010 году Лю Сяобо получил Нобелевскую премию мира «за долгую и ненасильственную борьбу за основополагающие права человека в Китае». После того, как правозащитника освободили из тюрьмы, Нобелевский комитет подтвердил, что приглашение для него в Осло для получения премии остается в силе.