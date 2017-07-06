Компания «Система-инвест» («дочка» АФК «Система») подала ходатайство об аресте активов «Роснефти». Об этом сообщает «Интефакс».

Как отмечается, представитель самой «Системы» поддерживает ходатайство.

«Необходимо принять определение, обязывающее предоставить оппонентам встречное обеспечение, так как мы уже терпим убытки. Есть все основания предполагать, что истцы не способны компенсировать убытки», – заявил представитель «Система-инвест» (цитата по ТАСС).

Размер встречного обеспечения должен быть аналогичен стоимости арестованных активов «Системы», добавил он.

В «Роснефти», в свою очередь, отметили, что падение акций АФК связано с манипуляциями «Системы», а не с судебным процессом.

В итоге суд отказался удовлетворить ходатайство «Системы».

Ранее «Система» сообщала, что направила «Роснефти» предложения по внесудебному урегулированию спора. По словам главы «Роснефти» Игоря Сечина, «конкретных» предложений компания не получала.

«Роснефть» и «Башнефть» подали иск к АФК «Система» в начале мая, потребовав 170,6 млрд рублей. По их мнению, такой убыток «Система» нанесла «Башнефти» в 2014 году во время реструктуризации.

В конце июня суд наложил арест на активы «Системы»: на 31,7% акций мобильного оператора МТС, 90,47% акций поставщика электроэнергии БЭСК и 100% акций сети медицинских клиник «Медси». В «Роснефти» стоимость акций оценили в 185 млрд рублей, однако, по мнению «Системы», акции стоят как минимум на 60 млрд рублей больше.