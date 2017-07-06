На двух российских пограничников, задержанных 30 июня, завели дело о нарушении территориальной целостности Украины. Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

Обвинения сотрудникам погранслужбы ФСБ еще не предъявлено, уточняется в сообщении. Их подозревают в нарушении части 2 статьи 110 Уголовного кодекса Украины. Дело возбудили 3 июля.

Наказание по этой статье может составить от трех до пяти лет лишения свободы.

Пограничников задержали в Херсонской области в ночь с 29 на 30 июня. Они заявили, что «выполняли роль учебных нарушителей границы во время учений, но сбились с маршрута, потеряли ориентировку и таким образом оказались на материковой части Украины». ФСБ сообщало, что занимается возвращением россиян в страну.