К волонтеру московского штаба политика Алексея Навального Александру Туровскому в Замоскворецкий суд приехала скорая помощь. Об этом сообщает «Медиазона».

Туровскому вменяют неповиновение сотруднику полиции (статья 19.3 УК РФ). Он находился на дежурстве в штабе ночью, когда начался обыск. Сотрудники штаба сообщали, что при задержании его сильно избили. Это подтвердил сам Туровский. По словам молодого человека, после задержания с ним говорил следователь, спрашивал про деятельность штаба.

https://twitter.com/serukanov_v/status/882931471983554562

Позднее стало известно, что полицейские сели в машину скорой к Туровскому и уехали в неизвестном направлении. Туровский сообщил, что его везут в НИИ им. Склифосовского.

6 июля полиция заблокировала московский штаб Навального, на окнах установили решетки. Позднее полицейские заявили, что обыски в штабе проходят в рамках расследования уголовного дела о самоуправстве (статья 330 УК РФ) из-за нарушения договора аренды помещений.

Как отмечалось, претензий к самому штабу (субарендатору помещения) у полиции нет, жалобы поступали от руководителя фирмы «Паритет МГ» и других субарендаторов на собственника здания – «Балчуг Эстейт». При этом глава избирательного штаба Навального Леонид Волков рассказал, что перед возбуждением дела собственник подал заявление на арендатора, который сдал помещение штабу.

Директор ФБК Роман Рубанов рассказал, что полицейские также пришли на московский склад предвыборной кампании Навального. Он добавил, что директор склада сейчас находится на допросе в СК, со склада изъяли 205 тысяч газет и листовок.