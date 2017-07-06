Северокорейские ракетчики приготовили Вашингтону впечатляющий подарок ко Дню Независимости США. 4 июля в КНДР было произведено испытание баллистической ракеты, которая, как заявило северокорейское правительство, способна поразить цель в любой точке Земного шара. Независимые эксперты, правда, считают, что в этом грозном заявлении есть некоторая толика хвастовства – дальность вновь испытанной ракеты составляет примерно 6500 км.

Этого достаточно, чтобы нанести удар по Аляске, но до основной территории США пока северокорейские ракеты не достают. Впрочем, учитывая те рекордные темпы развития северокорейской ракетной технологии, которые мы наблюдали в последние годы, мало кто сомневается в том, что запуск полноценной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) – это дело совсем недалекого будущего.

Собственно говоря, Высший Руководитель Ким Чен Ын недвусмысленно и открыто предупредил о том, что такое испытание состоится. Еще в январе, в своей традиционной новогодней речи, Маршал заявил, что МБР, способная поражать цели на всей территории США, будет испытана в самое ближайшее время. Тогда Дональд Трамп счел необходимым отреагировать на это заявление со всей суровостью истинного мачо. В своем твите он написал: «Этого не случится». Понятно, что подобный пацанский лаконизм бывает популярным у избирателей и зрителей телевизионных шоу, но вот на реальную жизнь он как-то не особо влияет. В этом Дональд Трапмп и убедился, узнав, что это все-таки случилось.