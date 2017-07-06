Инфляция в России в июне 2017 года стала «шоком». Об этом заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев, передает «Интерфакс».

Согласно данным Росстата, в июне цены в стране выросли на 0,6%, а за первое полугодие – на 2,3%. В годовом выражении июньская инфляция разогналась до 4,4%.

Для сравнения, только в январе цены в России выросли так же, как и в июне, – на 0,6%. В мае инфляция составила 0,4%, в апреле – 0,3%, в марте – 0,1%, в феврале – 0,2%.

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