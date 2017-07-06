Инфляция в России в июне 2017 года стала «шоком». Об этом заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев, передает «Интерфакс».

Согласно данным Росстата, в июне цены в стране выросли на 0,6%, а за первое полугодие – на 2,3%. В годовом выражении июньская инфляция разогналась до 4,4%.

«В июле не факт, что будет ускорение инфляции, как раз по картофелю пошел урожай, один из таких драйверов, можем удержаться там же, а то и 0,1 [процентного пункта] отыграть в сторону 4,3%. Я так за июль пока не уверен, но шок в июне большой, это негативный сюрприз», – сказал Дмитриев.

Для сравнения, только в январе цены в России увеличились так же, как и в июне, – на 0,6%. В мае инфляция составила 0,4%, в апреле – 0,3%, в марте – 0,1%, в феврале – 0,2%. В прошлом году в июне рост цен оказался на уровне 0,4%, а с января по июнь – 3,3%.

В июне 2017 года стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по России выросла на 4,9% до 4233,2 рубля. С начала года минимальный продуктовый набор подорожал на 14,7%.

В Минэкономразвития прогнозируют, что по итогам 2017 года инфляция составит 3,8%. При этом жители РФ оценили уровень годовой инфляции примерно в 12%. В 2016 году инфляция в РФ составила 5,4%, став минимальной за всю историю современной России.