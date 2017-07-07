Легализация марихуаны в США идет полным ходом. В Денвере – столице штата Колорадо – собираются разрешить кофе-шопы. До сих пор в США они существовали полулегально. Хотя в ряде штатов марихуана разрешена, потребление в общественных местах запрещено или ограничено. Если бы, например, кто-то открыл кофе-шоп в Вашингтоне, это расценили бы как преступление средней тяжести.

Идею обсуждали и в Неваде – штате, в котором находится Лас-Вегас. «Мы привлекаем туристов. У нас есть азартные игры. У нас есть проституция. И для марихуаны тоже нашлось бы место», – заявлял лоббист кофе-шопов, сенатор-демократ Тик Сегерблом. Разрешить их подумывали и на Аляске. Но позднее местные регуляторы отказались от этой идеи, опасаясь возможного конфликта с федеральным правительством.

В Колорадо пока запустят только пилотный проект. Кафе получат легальный статус. Правда, продажу марихуаны там пока не разрешат – только потребление. «Люди приходят ко мне, чтобы купить книгу, выпить кофе, посмотреть комиксы, поиграть в пинбол, – говорит владелец местного антикафе Mutiny Джим Норрис. – А теперь можно будет и покурить траву».

Как растет индустрия и как она влияет на экономику США?