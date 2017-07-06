Создатели Prisma выпустили приложение Sticky, позволяющее делать стикеры из селфи. Его можно скачать в App Store, внимание на это обратил vc.ru.

Приложение использует технологии искусственного интеллекта. Оно позволяет создавать как статические, так и анимированные стикеры.

Сейчас созданные наборы стикеров можно отправлять в мессенджеры в виде изображений или GIF-файлов. В будущем разработчики планируют добавить функцию создания стикеров сразу в мессенджерах, уточняет vc.ru.

Для пользователей Android приложение будет запущено в течение одной-двух недель.

Фотоприложение Prisma инвесторы в 2016 году оценили в десятки миллионов долларов. Mail.Ru Group вложило в него $2 млн.

Prisma позволяет обрабатывать изображения на основе нейронных сетей и стилизовать их под картины известных художников. За 10 дней после выпуска приложение скачали 650 тысяч раз.