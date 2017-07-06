Депутаты Госдумы отсутствовали на заседании 5 июля, так как часть из них находится в составе международных делегаций, а другая часть проходит обучение. Об этом заявила глава комитета ГД по регламенту Ольга Савастьянова «Коммерсанту».

По ее словам, обычно около 25 депутатов ни разу не регистрируются за время заседания, но иногда их число доходит до 48. При этом Севастьянова заверила, что за отсутствующих парламентариев «никто не голосует».

Ранее «Ведомости» и РБК писали, что на очередном пленарном заседании Госдумы присутствовало чуть больше половины депутатов, при этом парламентарии голосовали друг за друга. По данным РБК, депутаты «свободно перемещались по залу, общались друг с другом, читали газеты», а «дежурный депутат в каждой фракции громко сообщал коллегам, как голосовать», когда нужно было нажимать кнопку.

«Ведомости» писали, что от КПРФ присутствовали меньше половины депутатов, при этом председатель Госдумы Вячеслав Володин пришел «к шести вечера».

В конце мая Володин заявлял, что посещаемость заседаний Госдумы депутатами достигла 97%. Он подчеркивал, что его полностью устраивает дисциплина, качество инициатив парламентариев и уровень взаимодействия с правительством.