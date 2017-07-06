Структуры, связанные с бизнесменом Аркадием Ротенбергом, договорились о покупке у группы компаний ТЭН крупного девелоперского проекта «Парк легенд» на территории бывшего завода ЗИЛ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к участникам сделки.

Официальный представитель Ротенберга подтвердил РБК достигнутые договоренности. В рамках сделки по инициативе Ротенберга поддержку получат столичный ветеранский клуб «Легенды хоккея» и Музей хоккея.

Сумма сделки не уточняется. Совладелец группы ТЭН Руслан Гутнов в 2013 году заявлял об инвестициях в «Парк легенд» в размере 15–18 млрд рублей. По текущей оценке Knight Frank, вложения в строительство подобного проекта могут составить около 35 млрд рублей.

Сооружение многофункционального комплекса «Парк легенд» началось в 2013 году. Общая площадь комплекса должна составить 700 тысяч квадратных метров. В эксплуатацию уже введен «ВТБ Ледовый дворец» площадью 69 тысяч «квадратов», также в комплекс войдут апартаменты и квартиры площадью 190 тысяч квадратных метров, офисы и парковка (около 210 тысяч «квадратов»), четырехзвездочная гостиница, конгресс-центр и спортивные объекты.

Аркадий Ротенберг – один из самых богатых российских бизнесменов, его состояние журнал Forbes оценивает в $2,6 млрд.