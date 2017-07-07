Книга американского журналиста и пулитцеровского лауреата Чарльза Дахигга «Власть привычки. Почему мы живем и работаем именно так, а не иначе» (вышла в издательстве АСТ) несколько лет назад пользовалась огромной популярностью у западного читателя, более чем на 60 недель обосновавшись в списке бестселлеров The New York Times. Автор берется утверждать, что в скверных привычках, дурных наклонностях и даже социальной предрасположенности к жизненным неудачам нет ничего фатального. Что человек вполне может изменить себя, если как следует захочет, а главное – поймет как. Собственно, книга, изобилующая примерами человеческих судеб, и объясняет технологию такой перенастройки. Один из них – в главе, которую мы публикуем.
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