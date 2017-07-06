Москва использует опыт Пекина, Токио и Парижа при реализации программы по сносу пятиэтажек. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Программа реновации совместит в себе опыт Пекина по сохранению старых кварталов. В определенных местах на месте снесённых пятиэтажек мы будем строить дома в пять этажей. Где-то мы будем стремиться выйти на этажность в 8–14 этажей», – приводит его слова РИА Новости.

Хуснулин добавил, что в Токио «есть старые сохранившиеся здания, транспортно-пересадочные узлы, есть большая концентрация недвижимости вокруг транспортных магистралей».

Ранее мэрия Москвы показала шоу-рум будущих домов, которые собираются построить вместо снесенных пятиэтажек. Шоу-рум установили на ВДНХ.

Законопроект о сносе домов 1 июля подписал президент Владимир Путин. Согласно документу, под программу «реновации» попадают дома не выше девяти этажей проекта от 1957 до 1968 годов. Жители этих домов вместо новых квартир могут потребовать компенсацию. По подсчетам мэрии, за снос проголосовали жители 4079 домов, 460 выступили против.

Изначально мэр Москвы Сергей Собянин заверял, что будущие дома будут от шести до 14 этажей. Как говорил Хуснуллин, будут дома и выше 20 этажей, а «где-то уложимся в 10–12». По данным «Коммерсанта», чиновники рассматривают вариант строительства домов девяти, 17 и 25 этажей.