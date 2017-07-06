РБК ТВ покидает управляющий директор Эльмар Муртазаев. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на двоих сотрудников холдинга и человека, знакомого с владельцами РБК.

Как уточняет издание, Муртазаев предупредил об уходе несколько месяцев назад бывшего владельца холдинга Михаила Прохорова. Он решил уйти из журналистики и открыть собственный бизнес.

По словам самого Муртазаева, решения «пока нет». Он отказался от дальнейших комментариев.

«Насколько мне известно, Муртазаев – очень профессиональный журналист. Если он уйдет из РБК, будет очень жаль. Всегда с трудом расстаюсь с хорошими людьми», – заявил газете собственник РБК Григорий Березкин.

Два источника, близких к телеканалу, кроме того, сообщили Republic, что до конца сентября в отпуск уходят несколько ключевых сотрудников РБК ТВ. В частности, речь идет о создателях рейтинговых передач «История дня» и «Прайм-Тайм».

Как уточнил один из собеседников, до этого итоговые программы на РБК-ТВ также уходили на каникулы, но примерно на три недели. По его данным, более длительные отпуска связаны с желанием сотрудников понять, как будет развиваться ситуация с холдингом при Березкине.

Отмечалось, что эта информация не касается креативного продюсера канала Александра Уржанова и директора по продукту Игоря Садреева. Генеральный директор РБК ТВ Александр Богомолов уже ушел в отпуск, но на месяц.

Ранее об отпусках работников телеканала писала «Новая газета». По информации НГ, как минимум шесть руководителей отделов РБК ТВ с 10 июля уйдут в оплачиваемый отпуск до октября, и «никто не понимает, вернутся они или нет».

16 июня владелец группы ЕСН Григорий Березкин закрыл сделку по покупке 65% акций РБК, а также долговых обязательств холдинга. Сумма сделки не раскрывалась. Также неизвестно, как стороны отрегулировали вопрос о долге РБК, который, по разным оценкам, составляет более $200 млн.

Как писало vc.ru, группа «Онэксим» Михаила Прохорова продала медиахолдинг из-за «мощного давления» со стороны замглавы Администрации президента РФ Алексея Громова, который якобы счел «личным оскорблением» публикации РБК о протестных митингах и заметку о смене повестки федеральных телеканалов.