Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров решил покинуть свой пост из-за «давления» со стороны Минобороны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в ​верхней палате парламента и военном ведомстве, а также на собеседника, близкого к Озерову.

По информации издания, у Озерова сложились «напряженные отношения» с министром обороны Сергеем Шойгу. Озеров якобы «не очень покорный», а Шойгу «такое не приветствует».

В итоге сотрудники военного ведомства предпочитали обсуждать важные инициативы не с возглавляемым сенатором оборонным комитетом, а с главой комитета по конституционному законодательству Андреем Клишасом.

«Последние месяцы сенатора буквально ломали об колено, поэтому он решил как порядочный человек сыграть свою карту первым и уйти самостоятельно», – заявил собеседник РБК в Совете Федерации.

По его данным, «последней каплей» для сенатора стало несогласованное назначение на его место главкома ВКС России Виктора Бондарева.

Озеров не стал комментировать информацию о конфликте с Минобороны, но подтвердил, что о назначении Бондарева узнал из СМИ. Как добавил сенатор, это не повлияло на его решение покинуть пост, которое он принял «давно».

Об уходе Озерова с должности стало известно ранее 6 июля. Он написал заявление по собственному желанию, его рассмотрят 12 июля. Свой уход сенатор объяснил стремлением «сменить обстановку и ритм жизни».

Озеров возглавлял комитет по обороне и безопасности с 2001 года. В 2016 году он и депутат Ирина Яровая стали авторами «антитеррористических» законов, ужесточающих наказание за экстремизм и терроризм.