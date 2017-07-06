За первые шесть месяцев 2017 года объем сделок по слияниям и поглощениям (M&A) российских компаний с участием иностранных инвесторов составил $4,6 млрд. Это следует из доклада Thomson Reuters.

Как отмечается. по сравнению с 2016 годом этот показатель увеличился почти в три раза с $1,6 млрд. Кроме того, объем сделок M&A в первом полугодии 2017 года – самый крупный за такие же периоды с 2012 года.

Также по итогам 2016 года объем таких сделок достиг трехлетнего максимума – $39,2 млрд, увеличившись на 77% по сравнению с 2015 годом.

По данным Thomson Reuters, в тройку банков-консультантов по сделкам M&A с российскими активами вошли Deutsche Bank, Morgan Stanley и «ВТБ Капитал».

Уточняется, что даже несмотря на нынешний рост, в банковской среде отсутствует уверенность в увеличении количества сделок с иностранными инвесторами. В качестве причины Reuters называет напряженные отношения между Россией и США.

Суммарный объем сделок M&A в первом полугодии 2017 года составил $7,5 млрд.