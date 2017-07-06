Волонтер московского штаба политика Алексея Навального Александр Туровский останется в больнице до утра. Об этом сообщается в твиттере «Партии Прогресса».

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Как уточнили в партии, суд над Туровским состоится 7 июля. Также отмечается, что в его палате дежурят трое полицейских, которые якобы оскорбляют волонтера.

Ранее юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов опубликовал рапорт применившего к Туровскому силу полицейского. Как следует из документа, Глуховский был вынужден использовать «боевые приемы самбо», так как волонтер отказался показывать паспорт.

Заметка дополняется.