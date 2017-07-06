Волонтер московского штаба политика Алексея Навального Александр Туровский останется в больнице до утра. Об этом сообщается в твиттере «Партии Прогресса».
https://twitter.com/alliance_msk/status/883037911897210883?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fzona.media%2Fchronicle%2Fmoscow
Как уточнили в партии, суд над Туровским состоится 7 июля. Также отмечается, что в его палате дежурят трое полицейских, которые якобы оскорбляют волонтера.
Ранее юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов опубликовал рапорт применившего к Туровскому силу полицейского. Как следует из документа, Глуховский был вынужден использовать «боевые приемы самбо», так как волонтер отказался показывать паспорт.
Заметка дополняется.
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