Волонтер московского штаба политика Алексея Навального Александр Туровский останется в больнице до утра. Об этом сообщается в твиттере «Партии Прогресса».

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Как уточнили в партии, суд над Туровским состоится 7 июля. Также отмечается, что в его палате дежурят трое полицейских, которые якобы оскорбляют волонтера.

Юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов опубликовал рапорт применившего к Туровскому силу полицейского. Как следует из документа, сотрудник правоохранительных органов был вынужден использовать «боевые приемы самбо», так как волонтер отказался показывать паспорт.

До этого Туровского из здания Замоскворецкого суда повезли в НИИ им. Склифосовского на пункцию головного мозга. После процедуры в палату к волонтеру пришли полицейские и потребовали выписать его.

6 июля Туровского задержали в московском штабе Навального. Он находился на дежурстве, когда в здание пришли с обыском. Ему вменяют неповиновение сотруднику полиции (статья 19.3 КоАП РФ).

По словам волонтера, во время задержания его сильно избили. Туровский также добавил, что после задержания с ним говорил следователь и спрашивал про деятельность штаба.

Ранее полиция заблокировала штаб, на окнах установили решетки. Обыски в правоохранительных органах объяснили расследованием уголовного дела о самоуправстве (статья 330 УК РФ) из-за нарушения договора аренды помещений.