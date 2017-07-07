Входящий в госкорпорацию «Ростех» «Технопромэкспорт» напрямую не закупал газовые турбины у немецкого концерна Siemens, передает ТАСС.

Как заявили в компании, четыре комплекта турбин были приобретены на вторичном рынке.

Ранее Reuters сообщало о поставке турбин Siemens в Крым для строящего ТЭС в Севастополе и в Симферополе «Технопромэкспорта» вопреки санкциям ЕС.

По информации агентства, две из четырех газовых турбин модели SGT5–2000E прибыли в порт Севастополя с Таманского полуострова для последующей установки на местной станции.

В российском представительстве Siemens факт поставки опровергли, уточнив, что компания соблюдает все ограничения экспортного контроля.