«Российские шпионы» увеличивают свою активность в сборе разведывательных данных о США. Об этом CNN рассказали действующие и бывшие сотрудники американских спецслужб.

По их словам, «один из крупнейших противников США [Россия] чувствует себя воодушевленным из-за отсутствия ответной реакции со стороны администраций [бывшего президента Барака] Обамы и [нынешнего американского лидера Дональда] Трампа».

«Русские продолжают агрессивный сбор данных в США, и успех во вмешательстве в выборы [в Соединенных Штатах] их не отпугнул», – заявил бывший сотрудник спецслужбы, близкий к президентской кампании Трампа.

Как уточнил бывший глава отдела ЦРУ по российским операциям Стив Холл, Кремль, возможно, ищет информацию о новой администрации Трампа, которая остается для Москвы «непредсказуемой».

Собеседники CNN сообщили, что после выборов президента США в ноябре 2016 года американские спецслужбы зафиксировали увеличение количества российских разведчиков, которые въезжают в страну под предлогом какой-либо другой работы. По их данным, в США сейчас находятся около 150 таких «шпионов».

Также отмечается, что количество сотрудников российских спецслужб в Соединенных Штатах начало увеличиваться после высылки в декабре прошлого года дипмиссии РФ.

29 декабря Обама расширил антироссийские санкции, а также выдворил из страны 35 российских дипломатов. Подобные меры стали ответом на предполагаемое вмешательство России в президентскую кампанию.

Кремль неоднократно отвергал все обвинения во «вмешательстве».