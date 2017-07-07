Во время протестных акций в Гамбурге в преддверии саммита G20 пострадали 76 полицейских, передает Deutsche Welle.

Как отмечает издание, в ночь перед саммитом с 6 на 7 июля антиглобалисты запланировали протестную акцию «Добро пожаловать в ад» («Welcome to Hell»). Шествие стартовало в 22:00 по местному времени (23:00 мск), и практически сразу же начались беспорядки.

Полицейские остановили шествие, пытаясь изолировать от толпы радикально настроенных людей в масках, так как закон запрещает закрывать лицо на публичных мероприятиях. Газета уточняет, что маски носили около тысячи человек, а всего в акции приняли участие около 12 тысяч человек.

https://twitter.com/PolizeiHamburg/status/883032737086656512?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Ftvrain.ru%2Fnews%2Fprotesty-438904%2F

Радикалы начали забрасывать полицейских дымовыми шашками и бутылками, сотрудники правоохранительных органов применили водометы и слезоточивый газ. Вскоре после начала столкновений организаторы «Welcome to Hell» сообщили, что акция протеста завершена. Дальнейшие попытки возобновить шествие вновь заканчивались столкновениями.

https://twitter.com/axelhahne/status/883068223645724673

По состоянию на 3:50 мск полиция сообщает о нормализации обстановки в целом, отмечая отдельные нарушения правопорядка. В частности, неизвестные продолжают устраивать в городе пожары.

В результате произошедшего пострадали как минимум 76 полицейских, пятеро из них доставлены в больницу, один получил ранение глаза из-за разорвавшейся рядом петарды. О пострадавших среди демонстрантов не сообщается. Сотрудники правоохранительных органов задержали несколько человек.

Саммит G20 пройдет в Гамбурге 7–8 июля. В первый день, среди прочего, состоится двухсторонняя встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.