«Газпром-медиа» создала в США две компании, которые будут производить контент для зарубежной аудитории, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя компании.

Как сообщается, около месяца назад «Газпром-медиа» через цепочку структур зарегистрировала компании Storyworld Entertainment в Санта-Монике и Storyworld Entertainment WGA в Беверли-Хиллз. Их возглавил бывший гендиректор телеканала ТНТ Роман Петренко.

Газета уточняет, что задача обеих компаний – «создание контента для аудиторий за пределами России, в том числе на основе форматов ТНТ».

ТНТ, напоминает издание, решил развивать международное направление. По словам гендиректора управляющего ТНТ субхолдинга ГПМ РТВ Артура Джанибекяна, Петренко будет реализовывать проекты для зарубежной аудитории совместно с бывшим генпродюсером канала Александаром Дулерайном.

Сам Дулерайн признал, что разработка пока находится «в самом начале пути» и добавил, что в планы также входят оригинальные проекты.

Дополнительные подробности не сообщаются.

Петренко возглавлял ТНТ в 2002–2013 годах, при нем, как отмечает «Коммерсантъ», аудитория канала увеличилась в несколько раз (сейчас он входит в топ-5 крупнейших каналов страны). Петренко, кроме того, в «последние годы» живет в Санта-Монике.

«Газпром-медиа» – крупнейший медиахолдинг страны, которому, среди прочих активов, принадлежат телеканалы ТНТ, НТВ, «Пятница!», ТВ-3, радиостанция «Эхо Москвы» и издательский дом «Семь дней».

Заметка дополняется.