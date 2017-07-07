Автомобили российского производства в 2016 году оказались самыми популярными в системе электронных госзакупок благодаря силовым ведомствам. Об этом в номере от 7 июля пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные электронной площадки «РТС-тендер».

По информации «РТС-тендер», крупнейшим госзаказчиком российских автомобилей стало МВД. Так, в прошлом году министерство обеспечило более 72% госзакупок Lada Granta (1 млрд из 1,4 млрд рублей) и около 60% госзакупок Chevrolet Niva (411,3 млн из 687,6 млн рублей).

Кроме Lada Granta и Chevrolet Niva, в пятерку самых активно закупаемых автомобилей вошли УАЗ «Патриот», Volkswagen Polo и Lada Niva. Ключевым их покупателем также оказалось МВД: на министерство пришлось 38,4% закупок УАЗ «Патриот», 73% Lada Niva и 80,5% Volkswagen Polo.

Среди других активных закупщиков российских автомобилей – в/ч 55056. Как пишет «Коммерсантъ», по неофициальной информации, эта воинская часть осуществляет материально-техническое обеспечение ФСБ. В 2016 году в/ч 55056 обеспечила 13,7% госзакупок Chevrolet Niva и 38,6% госзакупок УАЗ «Патриот». Volkswagen Polo, кроме МВД, активно приобретал Пенсионный фонд (15,2% госзакупок на 103,3 млн рублей).

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2016 году продажи автомобилей в России сократились на 11% до 1,42 млн единиц. При этом спад продаж АвтоВАЗа составил только 1% (российский производитель реализовал за год 266,3 тысячи машин). За первую половину 2017 года продажи АвтоВАЗа увеличились на 12,8%, а в июне рост составил 23,2%.