Власти США заподозрили российских хакеров в атаке на местные энергетические компании, в том числе владеющие АЭС. Об этом сообщили неназванные источники Bloomberg.

Как утверждают источники The New York Times, действия хакеров, атаковавших энергокомпании США, напоминали работу российской группировки Energetic Bear. Издание отмечает, что специалисты по кибербезопасности считают ее причастной к атакам на энергетический сектор минимум с 2012 года.

По данным Bloomberg и NYT, недавняя атака хакеров затронула, в частности, компанию Wolf Creek Nuclear Operating Corporation, которая выступает оператором АЭС в штате Канзас. Американские власти отметили, что кибермошенники взломали только административные сети, и никакой угрозы безопасности в связи с работой АЭС нет.

Доклад о возможных кибератаках, нацеленных на энергетический и ядерный сектор США, Департамент внутренней безопасности и ФБР выпустили в начале июля. Тогда не упоминались ни подозреваемые к этим атакам, ни компании, которые могли стать их целью.

Ранее 7 июля телеканал CNN передал, что в США активизировались «российские шпионы», которые ведут «агрессивный сбор данных». По данным источников CNN, в США сейчас находятся около 150 разведчиков из РФ.